Mãe cria ação para pagar cirurgia oftalmológica do filho

A comerciante Giselle Oliveira, de Apucarana, criou recentemente uma ação entre amigos com a venda de cartões de pão de queijo para ajudar a pagar o tratamento e a cirurgia oftalmológica do filho Eduardo Mateus Domingues, de 21 anos.

O jovem apucaranense foi diagnosticado no começo deste ano com uma doença nos olhos chamada de Ceratocone, que afeta o tecido transparente em forma de cúpula que cobre o olho, a córnea, afina e se projeta para fora em forma de cone. Os casos avançados podem exigir um transplante de córnea.

"Imagina um rapaz de 21 anos, que trabalha o dia todo em frente ao computador e está no 4º ano de Direito. Ele tem uma vida pela frente. Ficamos desesperados ao receber a notícia porque o caso dele está em estágio avançado. Por isso, recorremos ao tratamento particular, para não perder tempo. Para ajudar a pagar as despesas, resolvemos fazer essa ação entre amigos", explica Giselle, que trabalha com alimentação saudável.

Quem quiser comprar um cartão para ajudar na ação é só entrar em contato com a mãe através do telefone ou WhatsApp (43) 99910-1433 ou pegar as informações publicadas no card que está nesta matéria. "Quem comprar o cartão e não buscar os pães de queijo que estiverem pagos, iremos doar para crianças carentes", comenta.