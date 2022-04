Da Redação

Mãe conta sobre experiência de parto humanizado no Materno Infantil

A paciente Bruna da Silva de Morais que teve seu primeiro filho no Hospital Materno Infantil de Apucarana pelo parto humanizado relatou e agradeceu por toda assistência e acompanhamento que recebeu.

O pequeno Théo Moraes Mariano nasceu no dia primeiro de abril, às 10h21, com 2.745 kg, após 41 semanas de gestação. Meu objetivo era não fazer o uso de medicações, mas infelizmente eu não estava sentindo contrações, então tivemos que realizar o uso de uns medicamentos para induzir o parto, mas tudo conforme eu me sentia confortável”, diz a paciente.

O objetivo do parto humanizado é protagonizar a mulher e o nascimento, dando a ela total controle do que será realizado na hora do nascimento, como explica Eloyne Tavares da Silva, residente de enfermagem obstétrica no Materno Infantil. “São conjuntos de ações que individualizam a atenção para a gestante e o bebê em um aspecto humanizado e acolhedor, onde ela tem liberdade de escolha, está bem informada e é respeitada. Com boas práticas ao parto conseguimos diminuir intervenções desnecessárias”, esclarece.

“Me surpreendi muito com o tratamento e a humanização. Eu trouxe minha doula e ela pôde me ajudar da maneira que eu quisesse, tive total liberdade, a doutora permitia que eu ficasse como fosse do meu conforto, foi muito legal e no outro dia já recebi alta”, conta a mais nova mamãe.

Érica Sanches, gerente de enfermagem do hospital, afirma que a instituição conta atualmente com voluntárias especificamente para ajudar no trabalho de parto humanizado, as Doulas. “Hoje temos seis doulas em nosso Hospital, que abraçam esse projeto, já visando um aumento do número de partos humanizados e principalmente de oportunizar às parturientes seu empoderamento durante o trabalho de parto e nascimento. Nosso hospital está sempre à disposição para sanar dúvidas a respeito e receber visitas para conhecer as estruturas”, finaliza.

O Hospital Materno Infantil se encontra na Rua Rio Branco, 435 e, as futuras mamães podem agendar uma visita para conhecer as estruturas pelo telefone (43) 3033-8509.