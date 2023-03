Mãe chama PM após filha de 10 anos ver homem nu em rua de Apucarana

Da Redação

Polícia Militar foi chamada para atender ocorrência

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (3) após sua filha, de 10 anos de idade, ter visto um homem pelado em via pública na Rua Clóvis da Fonseca, no Jardim São Pedro, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a mãe, Fernanda Ferreira, que entrou em contato com o TNOnline para denunciar a situação, ela estava com suas filhas, de 3 e 10 anos, no parquinho do Parque das Aves, por volta das 15h.

Ela conta que o homem chegou em um Chevrolet Cruze branco e, sem nenhuma roupa, saiu do carro e começou a fazer gestos obscenos olhando para a criança. "Ele estava pelado fazendo gestos obscenos para ela. Minha filha está em estado de choque pois nunca aconteceu isso com ela", contou.

A mãe ainda lamentou ter insegurança de sair para brincar com suas filhas. "Nunca passamos por isso e eu achava que o bosque era seguro e que as crianças podiam brincar, mas infelizmente não é pois, nem o guarda que fica na portaria estava lá. Eu nunca pensei que o bosque seria alvo dessa fatalidade que aconteceu", disse Fernanda.

Após o ocorrido, o homem fugiu do local. Segundo a PM, uma equipe realizou patrulhamento pelas proximidades do parque, mas o suspeito não foi identificado e localizado. Um boletim de ocorrências foi registrado.

