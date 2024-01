Mãe celebra parto humanizado de gêmeos no Materno Infantil; veja

Felicidade em dose dupla para a mamãe Miriam Ribeiro! Em uma emocionante e marcante jornada, a paciente vivenciou um parto humanizado de um casal de gêmeos, de 37 semanas de gestação, no Hospital da Providência Materno Infantil de Apucarana, no norte do Paraná. O nascimento dos pequenos aconteceu no último dia 14 de dezembro.

A gestante, residente da cidade de Faxinal, também na região norte do Estado, vivenciou uma experiência única e repleta de cuidados especiais. Com respeito à anatomia da mulher, ela recebeu apoio de uma equipe multidisciplinar do próprio hospital e também de um enfermeiro que acompanhou todo o pré-natal.

Após o nascimento dos pequenos, Miriam expressou sua gratidão à equipe da unidade de saúde. "Agradeço imensamente à equipe do Hospital da Providência Materno Infantil pelo atendimento, estou muito feliz por segurar meus filhos nos braço", afirmou a mamãe.

Erica Sanches, gerente de enfermagem do Hospital da Providência, afirmou que "o respeito às escolhas da mãe, aliado com a capacidade técnica da equipe, torna cada nascimento uma experiência única e inesquecível para as famílias".

