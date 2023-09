Mãe bate no filho de 20 anos com mangueira em Apucarana; entenda

Uma mãe bateu no filho, de 20 anos, com uma mangueira na madrugada desta sexta-feira (22) depois que o jovem chegou em casa alterado e teria a ameaçado e jogado vários móveis para tentar acertá-la. A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por volta das 01h14 para atender a situação registrada na área central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram na residência, se depararam com o rapaz no meio da rua, e a mãe com uma mangueira nas mãos e gritando com ele. Durante a abordagem, a mulher relatou às autoridades que o filho é usuário de drogas e teria chegado na casa a ameaçando.

A mãe ainda informou que teria saído para o quintal do imóvel e uma discussão teve início. Nesse momento, o filho teria arremessado objetos e cadeiras contra ela, mas sem conseguir acertá-la. A mulher não apresentava nenhum ferimento, e o jovem estava com alguns hematomas na região do tórax e nas costas causados pela mangueira que estava com a mãe.

Ela decidiu representar contra o filho e ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

