Mãe ameaça homem com foice após ato obsceno, em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, foi acionada por volta das 22h30 em uma lanchonete localizada no Distrito da Vila Reis, após uma mulher correr atrás de um homem, no meio da rua, com uma foice. O suspeito teria assediado a mulher e sua filha, de 10 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares chegaram no estabelecimento e se depararam com a mulher extremamente nervosa. Ela relatou que estava com a filha na lanchonete, quando o homem ofereceu uma carona para elas.

Quando a mulher e a criança se aproximaram do carro, o homem estaria dentro do automóvel com o zíper da calça aberto, se masturbando enquanto olhava para as duas. De acordo com o B.O., essa não seria a primeira vez que o homem realizava o ato.

Ainda segundo o boletim, em desespero, a mulher levou a criança até a residência do irmão, pegou uma foice e voltou ao local para procurar pelo homem. A intenção era afugentar ele da lanchonete. O suspeito entrou em uma carro branco e fugiu do local.

