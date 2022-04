Da Redação

Mãe aciona PM após filho ameaçar familiares em Apucarana

Uma moradora do Residencial Michel Soni, de Apucarana, acionou a Polícia Militar (PM), após o filho, o qual possui medida protetiva, ameaçar familiares nesta terça-feira (15). A solicitante informou à PM, que o jovem foi até sua casa no domingo (13) e por ser proibido de chegar perto dela, foi encaminhado para a delegacia.



No entanto, nesta terça (15), após ser liberado, ele foi novamente até sua casa com uma trouxa de roupas, deixou no local e foi embora.

Alguns momentos, de acordo com a solicitante, o filho voltou para o endereço e começou a ameaçar o seu namorado. Após alguns minutos, conforme o boletim, a outra filha da solicitante ligou e disse que o irmão estava em sua casa ameaçando o sobrinho, um menino de 10 anos. Em seguida, o autor fugiu e até o momento a PM não conseguiu localizá-lo. A vítima foi orientada pelos policiais.