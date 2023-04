Macaco-prego é resgatado após sofrer choque elétrico em Apucarana

Da Redação

Polícia Ambiental encaminhou macaco para atendimento

Um macaco-prego foi regatado após sofrer um choque elétrico, na tarde desta terça-feira (11), em Apucarana, norte do Paraná. O animal foi localizado nas imediações do Jardim Marissol por volta das 12 horas.

De acordo com informações do biólogo Felippe Fernando, mais conhecido como 'Repórter Selvagem', um motociclista entrou em contato com ele para informar que havia um macaco caído na rua, aparentemente ferido.

"Como era próximo da minha casa fui até o local. O macaco estava caído no chão e não estava com aparência de doença, tudo indicava que era choque elétrico. Olhei para cima e vi que os galhos estavam encostando na rede elétrica", comenta.

Felippe acionou a Polícia Miliar Ambiental e o animal foi encaminhado para receber atendimento veterinário. Ainda conforme o biólogo, o macaco queimou as quatro patas por conta do choque elétrico e sofreu algumas escoriações no corpo por causa da queda. No entanto, apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morrer.

