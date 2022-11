Luzes natalinas são acesas na Praça Rui Barbosa; veja fotos

Da Redação

A noite desta sexta-feira (18) em Apucarana está iluminada com luzes natalinas. A Prefeitura acendeu os enfeites na Praça Rui Barbosa, chamando a atenção de quem passa pelo centro da cidade.

Em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes, um letreiro escrito "Feliz Natal" foi acesso, além de enfeites como uma grande árvore natalina, um Noel e um trenó puxado por renas. Algumas árvores da praça também foram iluminadas. Muitas pessoas aproveitam parar fazerem um registro próximas aos enfeites.

Alguns pontos do município já estavam com iluminação desde a semana passada, como nas rotatórias da Avenida Curitiba, perto do supermercado Cidade Canção, e da Avenida Central do Paraná, no Jardim Ponta Grossa, além alguns pontos no Lago Jaboti e no Espaço das Feiras.

A Prefeitura se adiantou neste ano após problemas no Natal do ano passado. A empresa vencedora da licitação na época atrasou a instalação dos adereços - que começaram a ser colocados apenas na primeira semana de dezembro -, além de não entregar o que estava previsto no contrato.

