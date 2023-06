Luto: Pedreiro de Apucarana morre no dia do aniversário

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Morreu nesta sexta-feira (2), no dia do próprio aniversário, o morador de Apucarana José Avelino de Souza, aos 73 anos. 'Seu Zé', como era carinhosamente chamado, é velado na Capela Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 9h, deste sábado (3), no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

José trabalhava como pedreiro, morava na região do Jardim Trabalhista, e era bastante conhecido na cidade. 'Seu Zé' deixa esposa, três filhas, quatro netos e dois bisnetos, além de muitos amigos, que lamentam o falecimento do idoso.

'Seu Zé', era bastante ativo, sempre alegre, gostava de reunir a família para um bom churrasco. Parentes lamentam o falecimento do patriarca. Ele enfrentava problemas de saúde.

continua após publicidade

Confira a lista de falecimentos desta sexta divulgada pela Aserfa

João Lopes, 81 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Helga Eliane Mihara, 68 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Senhorinha da Silva Teodoro, 79 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 10 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade

Francisco Ribeiro dos Santos, 84 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento, no entanto, será às 13 horas, no Cemitério de Califórnia.

Sepultamentos neste sábado (3)

José Avelino de Souza, 73 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento está marcado para às 09 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News