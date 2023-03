Luto: morre garoto de Apucarana que lutava contra leucemia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Enzo Gabriel Ferraz de Almeida

A morte de Enzo Gabriel Ferraz de Almeida, de apenas 6 anos, gerou grande comoção em Apucarana. O menino faleceu na noite desta quarta-feira (29) após realizar um procedimento cirúrgico. O velório do garoto é realizado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 17h desta quinta-feira (30), no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Conforme a família, no final do ano passado, os pais descobriram que Enzo estava com leucemia, foi realizado tratamento, mas ele ainda precisava fazer quimioterapia. No começo desta semana, o menino precisou passar por um procedimento cirúrgico no intestino.

Após o procedimento, Enzo precisou ser entubado e infelizmente faleceu. Uma corrente de oração era realizada em prol do menino e a morte dele gerou grande comoção na cidade. Ele estava no Colégio Mater Dei. A instituição lamentou o falecimento.

continua após publicidade .

Nas redes sociais, muitas pessoas se solidarizam com a família, pais Sirlei e José de Almeida, e ressaltam o quanto ele foi um garoto guerreiro.

Em agosto de 2022, uma campanha de arrecadação de sangue foi realizada para ajudar no tratamento.





continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News