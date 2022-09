Luto: morre aos 15 anos, Adrian Gomes, de Apucarana

Da Redação

O Sepultamento no sábado (24), no Cemitério Cristo Rei

A morte do jovem Adrian Gomes da Rosa, aos 15 anos, gerou grande comoção em Apucarana. O adolescente estava internado em um hospital em Londrina, e de acordo com familiares, faleceu em decorrência de uma aplasia medular.

O jovem tinha mais dois irmãos, um casal, e morava com os avós maternos Dona Vanda Gomes e Dézio no Núcleo da Fraternidade. Ele estava no Colégio Cerávolo. O corpo do adolescente deve chegar na Capela Central de Apucarana por volta das 11h. O sepultamento acontece no sábado (24), no Cemitério Cristo Rei, às 10h.

De acordo com parentes, Adrian era um jovem muito alegre, educado e vai deixar muitas saudades. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam a morte precoce.

"Eu te amo, esse amor, carinho e respeito é eterno! Obrigado por ter lutado Adrian, você é forte, deus quis assim infelizmente!"

"Descanse em paz Adrian Gomes q Deus t receba...Vai brilhar no céu...Todos iremos sentir sua falta"

A anemia aplástica, conhecida também como aplasia medular, é uma doença caracterizada por redução na produção dos constituintes do sangue. É uma condição rara em que o organismo deixa de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas novas.

A anemia aplástica se desenvolve como resultado de danos à medula óssea. O dano pode ser congênito ou ocorrer depois de exposição à radioterapia, quimioterapia, produtos químicos tóxicos, alguns medicamentos ou infecção. Os sintomas podem se desenvolver de modo lento ou súbito. Pode haver fadiga, infecções frequentes, ritmo cardíaco acelerado e sangramento. Se necessário, o tratamento pode incluir medicamentos, transfusões de sangue e transplantes de células-tronco.

