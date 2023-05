Luto: morre aluno da rede municipal de Apucarana

Da Redação

João Lucas da Silva Afonso

O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes receberam com profundo pesar a notícia do falecimento do menino João Lucas da Silva Afonso, de apenas seis anos. Ele era aluno da turma de 1º Ano, da Escola Municipal Professor Alcides Ramos, no Núcleo Osmar Guaracy Freire.

“O João Lucas era um garoto muito carinhoso e amado pelos seus colegas e professores. Ele foi diagnosticado com um problema renal no ano passado e, desde então, estava sob cuidados médicos. A doença se agravou na semana passada e ele precisou ser internado em um hospital especializado na capital Curitiba. Ontem, o menino ainda passou por transfusão sanguínea, mas infelizmente não resistiu,” detalhou a secretária de educação.

O prefeito Junior da Femac solidarizou-se com a dor da família. “Não existe dor maior do que a perda de um filho. Meus sinceros sentimentos ao Ewerton, à Fernanda, ao Pedro (pai, mãe e irmão do estudante) e a todos os parentes, professores e servidores enlutados. Vocês estão em minhas orações,” disse.

O corpo do estudante João Lucas da Silva Afonso deve ser transladado de Curitiba a Apucarana. O velório será realizado na Capela Central e o sepultamento ocorre nesta quinta-feira (11), às 14h, no Cemitério Cristo Rei.





