Da Redação

Lutadores de Apucarana se destacam em torneio de karatê

Atletas de Apucarana se destacaram neste último sábado (27) no Campeonato Paranaense de Karatê, que foi disputado no Centro Esportivo Pedro Dalprá Filho, em Campina Grande do Sul, no Paraná.

O torneio foi realizado pela Federação Paranaense de Karatê e coordenado pela Confederação de Karatê-Dô Tradicional Brasileira (CBKT).

Sofia de Carvalho Leão foi a campeã na categoria 'Kata Individual' e Nathaly Caroline da Silva Bacon venceu no 'Kihon Ippon'. Além delas, Isabella Alencar, João Santana, Gustavo Andrade, Danyel Santos, Wanderley Thomaz e Jorge de Godoy conseguiram ficar entre os três primeiros.

O professor Expedito Borges, o ‘Borjão’, comemorou as conquistas e disse que já iniciou a preparação com os atletas para o torneio nacional. “Os alunos estavam muito bem preparados, teve mais de 400 atletas de todo o Paraná participando dessa etapa. Agora vamos intensificar os treinamentos para o Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, em São José dos Pinhais”, disse.

Confira o resultado dos atletas apucaranenses:

1) Sofia de Carvalho Leão

1º Lugar no Kata Individual

3º Lugar no Kumite.

2) Isabella Karoline Alencar da Silva.

2º Lugar no Kata Individual

3º Lugar no Kumite

3) Nathaly Caroline da Silva Bacon.

2º Lugar no Kata Individual.

1º Lugar no Kihon Ippon.

4) João Emanuel Mendes Santana.

3º Lugar no Kata Individual

5) Gustavo de Oliveira Andrade.

3º Lugar no FUKUGO

6) Danyel de Oliveira Santos.

2º Lugar no Kata Individual

3º Lugar no FUKUGO

3º Lugar no Kumite

7) Wanderley Aparecido da Luz Thomaz.

3ºLugar no Kumite

8) Jorge de Godoy.

3º Lugar no Kata

3º Lugar no Kumite