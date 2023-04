Lutadores de Apucarana se classificam para o Brasileiro de Kickboxing

Da Redação

Cinco atletas de Apucarana participaram no último final de semana (21, 22 e 23) do 15º Campeonato Paranaense de Kickboxing, que foi realizado no Ginásio do Parque do Japão, em Maringá, no norte do Paraná, e serviu como seletiva para o campeonato nacional da modalidade.

Treinados pelo Edson Ganatti, da Academia Galatti Top Team, os lutadores Jaime Ribeiro, Gabriel Zaninete, Matheus Costa, Maurício Morette e Julya Fernandes representaram Apucarana na competição estadual.

Entre eles, Jaime Ribeiro foi campeão na categoria kick light máster, contra atletas acima de 40 anos. Gabriel Zaninete, contra lutadores de 16 e 17 anos, e com peso de até 84 kg, conseguiu a terceira colocação, assim como a atleta Julya Fernandes, na categoria de até 52 kg, garantindo um espaço no pódio.

Edson destacou o desempenho dos lutadores apucaranenses e revelou que quatro deles estrearam em torneios da modalidade. "Dos atletas nossos, para quatro foi a primeira participação em um campeonato da modalidade e um deles já tinha um pouco mais de experiência. Considero que a participação deles foi muito boa, o evento foi muito grande e muito bem organizado, contou com cidades do Paraná todo e tinham mais de 500 atletas participando", disse o treinador.

Os três apucaranenses que conseguiram subir ao pódio se classificaram para o Campeonato Brasileiro de Kickbixing, que acontecerá em Curitiba, no mês de junho.

