Lutador de Apucarana vence surinamês em evento de MMA

O lutador apucaranense Elton Yamaguti, 26 anos, venceu uma luta em um dos maiores eventos de MMA do Brasil, o Cidade da Luta, que aconteceu em Curitiba, no Espaço Torres, neste último domingo (10).

Pela categoria de até 66 kg, o atleta venceu o surinamês Luiz Fernando, o "Faya Man", por decisão dos árbitros, após três rounds de domínio do apucaranense, segundo o treinador Júlio Bigato. "Ele conseguiu um knockdown no primeiro round, quase derrubou e machucou o nariz. No segundo round abriu o supercílio do adversário e no terceiro mostrou o dominou na luta", contou o treinador.

Para participar do Cidade da Luta, Elton, que também é treinado pelo apucaranense Marco Cilião, foi convidado pelos organizadores após se destacar em competições anteriores, como na sua estreia no MMA, em novembro do ano passado, quando venceu a Copa Kaisen, em Maringá.

Agora, ele começa a se preparar para o evento MSC, que acontecerá em Apucarana. "Foi uma excelente experiência lutar em um evento grande e trazer um resultado expressivo. Próximo passo é estrear no profissional, e já tenho luta marcada, dessa vez na cidade de Apucarana, no evento MSC, no dia 10 de setembro", comemorou Elton.

