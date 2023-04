Lutador de Apucarana é campeão de jiu-jitsu no Rio de Janeiro

Da Redação

Hilário Neto conquistou A 1ª colocação

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana (CMEA), o atleta Hilário Neto conquistou no final de semana a primeira colocação no Campeonato Rio Fall International Open pela modalidade de jiu-jitsu, durante competição realizada na Arena Coronel Wenceslau Malta, no Parque Olímpico Militar, no Rio de Janeiro. Com experiência na modalidade, Neto competiu na categoria master 2, faixa azul até 70 quilos.

Pela fase semifinal da competição, o apucaranense venceu o atleta Alexandre Malta Silva, enquanto na disputa do título, ele derrotou o carioca Gabriel Japiassú Frazão. “Graças a Deus comecei a temporada com o pé direito, sentindo um gosto especial sendo campeão no Rio de Janeiro onde o jiu-jitsu é muito forte”, destaca Neto, que agradeceu o professor Júlio César Bigato, a equipe BGT Jiu-jitsu, a Academia Lucas Rota e ao Conselho Municipal de Esportes de Apucarana.

No ano passado, o atleta de Apucarana também se destacou na modalidade, pois foi campeão da Copa Assaí em Londrina e do Campeonato Mundial no Ibirapuera em São Paulo, vice-campeão brasileiro em Barueri-SP e obteve a terceira colocação no Open Internacional em Curitiba.

“O Hilário Neto está de parabéns pela conquista do título no Rio de Janeiro mostrando o potencial do jiu-jitsu de Apucarana, com a modalidade contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, frisa o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

