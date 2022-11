Lutador apucaranense é campeão no Mundial de Jiu-jitsu

Da Redação

O apucaranense Hilário Caldeira Neto se sagrou mais uma vez campeão no Mundial de Jiu-jistu

O apucaranense Hilário Caldeira Neto, de 37 anos, se sagrou mais uma vez campeão no Campeonato Mundial de Jiu-jistu, disputado no sábado (26), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, envolveu mais de quatro mil atletas inscritos. O lutador de Apucarana venceu na categoria Azul Master 2 (35 a 40 anos)/Pluma (peso até 64 kg), contra o Anderson Kraemer da Rosa, da cidade de Osório, do Rio Grande do Sul, pelo placar de 7 a 0.

Hilário já havia vencido o torneio no ano passado. O bicampeão agradeceu o mestre Júlio Cesar, o Bigato, pela treinamento. "Foi um ano de muitos treinos, dedicação, sempre serei grato ao meu amigo e mestre Bigato, que passa todo seu conhecimento de mais de 20 anos na modalidade, tornando tudo isso possível. É uma sensação inexplicável pois cada esforço valeu a pena", disse.

O atleta apucaranense também conquistou em 2022 a Copa Assaí de Jiu-jistu, em Londrina, o vice-campeonato do Brasileiro CBJJ, em Barueri (SP), e o terceiro lugar no Curitiba Open International CBJJ, na capital paranaense.

