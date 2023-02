Lupion reúne lideranças para agradecer votação em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Deputado federal obteve 14.066 votos no município, 23,98% dos votos válidos

O deputado federal Pedro Lupion (PP) se reuniu nesta sexta-feira (17) com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, vereadores e lideranças que trabalharam em sua campanha no município. O objetivo da reunião foi agradecer o empenho de todo o grupo, que fez dele o deputado federal mais votado no município. Ele obteve 14.066 votos em Arapongas (23,98% dos votos válidos). “Somos em 30 deputados federais no Paraná. Com certeza, muitos parlamentares sentiram uma ponta de inveja desse grupo e do trabalho que foi feito aqui. Nunca houve na história de Arapongas um grupo organizado e coeso como este”, avaliou Lupion.

continua após publicidade .

Ele diz ter feito votos em quase todos os 399 votos do Paraná, mas que nenhum deles passou perto do percentual verificado em Arapongas. “O voto é uma relação de confiança. O deputado, além de sua atuação como legislador, defende também os interesses de sua base, fazendo a intermediação entre as lideranças locais e o governo para que as demandas sejam atendidas. Nesse sentido, conseguimos liberar muitos recursos importantes para Arapongas, mas se não tiver um grupo organizado e forte para levar essa mensagem até o eleitor, isso não se traduz em voto”, acrescentou o deputado, destacando a liderança do prefeito Sérgio Onofre à frente do grupo e que resultou em votação recorde também para o deputado estadual Tiago Amaral e para o governador Ratinho Júnior.

- LEIA MAIS: Arapongas recebe 4 novos veículos para serviços socioassistenciais

continua após publicidade .

Lupion já começou o mandato conquistando a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), um colegiado que conta com cerca de 300 integrantes e que terá peso nas decisões governamentais. “Minha experiência e minha capacidade de articulação estarão à disposição do Sérgio Onofre, desse grupo e de toda essa cidade. Minha gratidão é eterna, pois sem Arapongas não existiria o mandato do Pedro Lupion”, finalizou o deputado.

Siga o TNOnline no Google News