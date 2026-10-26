Lula cresce mais que Flávio em Apucarana e reduz diferença no segundo turno

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou um crescimento proporcionalmente superior ao de Flávio Bolsonaro (PL) em Apucarana entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial.

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O petista somou 5.750 votos adicionais no colégio eleitoral do município, alcançando uma alta de 34,01%, enquanto o senador avançou 9,70%, com 4.565 votos a mais. Apesar do ritmo mais acelerado de expansão do petista, o candidato do PL manteve ampla liderança local e encerrou a votação de domingo (25) com 51.625 votos, o que representou 69,50% dos votos válidos na cidade.

A evolução dos números reduziu a distância relativa entre os dois concorrentes no município. No primeiro turno, disputado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia computado 47.060 sufrágios (66,78% dos válidos), contra 16.907 votos (23,99%) obtidos por Lula, consolidando uma vantagem inicial de 42,79 pontos percentuais. Na etapa decisiva, a fatia do petista subiu para 30,50% ante os 69,50% do adversário, encurtando o intervalo entre as duas candidaturas para 39 pontos percentuais.

Mesmo com a oscilação na margem percentual, o resultado consolidou o favoritismo de Flávio Bolsonaro no eleitorado apucaranense, onde o parlamentar encerrou a disputa com uma folga de 28.968 votos nominais de vantagem sobre o presidente.