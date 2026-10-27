Luiz Hirose deixa legado de generosidade e trabalho; reveja entrevista ao TNOnline
Empresário morreu nesta terça-feira (27), aos 80 anos; trajetória reúne atuação na construção civil, dedicação à Apae e incentivo ao esporte
TNOnline TV
O trabalho na construção civil e a dedicação a causas comunitárias marcaram a trajetória de Luiz Katsutoshi Hirose em Apucarana. O empresário, que morreu na madrugada desta terça-feira (27), aos 80 anos, deixa uma história ligada à construção de centenas de moradias, ao apoio à educação especial e ao incentivo ao esporte. Sua caminhada foi tema de uma entrevista ao TNOnline no aniversário de 81 anos da cidade. Reveja acima
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Hirose estava internado havia cerca de 30 dias no Hospital da Providência. A morte foi confirmada por familiares. O velório ocorre na Capela Mortuária Central, com início às 9h, e o sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Cristo Rei.
Natural de Ituverava, no interior paulista, ele chegou a Apucarana ainda criança e construiu na cidade sua vida familiar e profissional. Antes de abrir o próprio negócio, passou por empresas locais, nas quais exerceu funções como auxiliar de contabilidade, chefe de departamento pessoal e chefe de escritório.
Economista e administrador de empresas, fundou a Construtora Hirose. À frente do empreendimento, participou da expansão habitacional de Apucarana, com mais de 600 unidades construídas no município.
A atuação empresarial foi acompanhada pelo envolvimento com iniciativas sociais. Durante mais de duas décadas, Hirose integrou a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), contribuindo com o trabalho da instituição. Também participou de outros projetos voltados à comunidade.
O esporte ocupou outro espaço importante em sua vida. Apreciador do futebol e do futsal, mantinha uma ligação especial com o Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca), agremiação que se aproxima dos 40 anos de história.
Luiz Hirose deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos.