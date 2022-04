Da Redação

Luís Bertoli se filia ao MDB como pré-candidato a deputado estadual

O empresário apucaranense Manoel Luís Bertoli se filiou nesta sexta-feira (1º) ao MDB, em ato realizado em Curitiba diante das principais lideranças políticas que comandam a legenda no Paraná. E já recebeu aval da cúpula partidária como sendo pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2 de outubro deste ano.

A ficha de filiação foi abonada pelo presidente do Diretório do MDB no Estado, deputado estadual Anibelli Neto, pelo vice-presidente da sigla, deputado estadual Renato Adur, pelo deputado federal Sérgio Souza, pelo ex-governador Orlando Pessuti, e pelo presidente do MDB de Apucarana, vereador Tiago Cordeiro de Lima. Também prestigiou o ato o seu irmão, o vereador apucaranense Mauro Bertoli (União Brasil).

Luís Bertoli, que estava filiado no DEM (agora União Brasil), já algum tempo vinha sendo assediado pela direção do MDB para se filiar ao partido e se lançar candidato a deputado estadual, conforme é a sua pretensão. No entanto, ele preferiu avaliar bem a situação e definir seu rumo partidário na reta final do prazo de filiações.

“Decidi me filiar ao MDB porque é um partido que vai apoiar integralmente a candidatura à reeleição do governador Ratinho Junior e também faz parte do meu grupo político em Apucarana que têm à frente o ex-prefeito e secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e o prefeito Junior da Femac, entre outros”, justificou Bertoli.

Luís, que atua no ramo de transporte rodoviário, espera que seu nome seja oficializado como candidato a deputado estadual na convenção do MDB. E antecipou que pretende fazer dobradinha em Apucarana com o pré-candidato a deputado federal Beto Preto, que também o incentivou a se filiar ao MDB.

Para o vereador Tiago Lima, o empresário Luís Bertoli é uma pessoa empreendedora de sucesso, de grande caráter e tem um histórico de serviços prestados à comunidade de Apucarana, sobretudo na área social. “Trata-se de um importante reforço no nosso trabalho de fortalecimento do MDB em Apucarana e no paraná”, afirmou.

