Luciano Molina volta à presidência da Câmara de Apucarana

Luciano Molina foi presidente da Câmara no biênio 2019-2020

O vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL) foi eleito presidente da Câmara de Apucarana nesta segunda-feira (19). Com 8 votos dos 11 vereadores presentes, Molina comandará a Casa pelos próximos dois anos (biênio 2023/2024). Ele substitui Franciley Preto (PSD), o Poim, que ocupou o cargo em 2021 e 2022.

Também foram eleitos nesta segunda-feira para compor a Mesa Executiva da Câmara o vereador Tiago Cordeiro (MDB), como vice-presidente; Rodrigo Recife (União Brasil), primeiro-secretário; e Mauro Bertoli (União Brasil), segundo secretário.

Três vereadores colocaram seus nomes para disputar a presidência. Além de Molina, Marcos da Vila Reis (PSD) e Moisés Tavares (Cidadania) tentavam o cargo. Marcos recebeu dois votos e Moisés um.

Luciano Molina volta ao cargo após dois anos. Ele comandou o Legislativo apucaranense no biênio 2019-2020.

O vereador está no seu terceiro mandato. Ele já foi secretário municipal de Esportes e trabalha há mais de 30 anos como professor no Colégio Platão. Há 18 anos atua como coordenador do Ensino Fundamental II no mesmo estabelecimento de ensino.

Ao finalizar a votação Molina destacou que serão dois anos de muito trabalho na presidência, mas também de inovação no legislativo.

. “Em 2019 implantamos a energia solar, entre outros projetos e, agora, em nova gestão, vamos dar continuidade ao nosso trabalho com apoio dos vereadores e vereadora para termos um legislativo forte e que possa representar bem os 140 mil apucaranenses” continua após publicidade . - Luciano Augusto Molina, presidente eleito

Segundo Molina, foi um processo tranquilo, de muita lisura, com o resultado esperado. “Democracia é isso mesmo. Elegemos a nossa chapa e agora vamos ao trabalho”, afirmou Molina.

Nova Mesa Executiva da Câmara de Apucarana





CARGOS NA MESA

Também foram eleitos o vereador Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima, o Tiago Cordeiro de Lima, para o cargo de vice-presidente, com 09 votos; o vereador Rodrigo Lauer Lievore, o Recife, para o cargo de 1º Secretário, com 09 votos e o vereador Mauro Bertoli com 09 votos, para o cargo de 2º Secretário. O vereador Moisés Tavares obteve dois votos para vice-presidente, para 1º e 2º secretário.

DEMAIS CANDIDATOS

Também colocaram o nome à disposição para concorrer à presidência da Câmara o vereador Antônio Marques da Silva, o Marcos da Vila Reis que obteve dois votos dos vereadores Lucas Leugi e o seu voto. E o vereador Moisés Tavares que obteve o seu voto com a Chapa Oposição Independente. A última sessão do ano foi presidida pelo vereador Franciley Preto Godoi, Poim.

QUEM É PROFESSOR MOLINA

Luciano Augusto Molina Ferreira, o Professor Molina, nasceu em Apucarana, no dia 27 de fevereiro de 1967.

Molina é filho de Laura Molina Ferreira e do pioneiro Maestro Lívio Vidal Ferreira, o Sr. Lívio proprietário da “Lira Musical”, tradicional loja de instrumentos musicais de Apucarana.

ATIVIDADE PROFISSIONAL

Molina é formado em Educação Física pela FAFICLA/Arapongas (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas) e em Pedagogia pela Unicesumar (Centro Universitário de Maringá).

Há mais de 30 anos é professor e exerce o cargo de Coordenador Educacional no Colégio Platão de Apucarana.

VIDA POLÍTICA

- Molina ingressou na política em 2009, quando assumiu a Secretaria Municipal de Esportes. Exerceu o cargo por três anos.

- Em 2010, assumiu o cargo de vereador por 03 meses;

- Em 2013 foi eleito para o seu primeiro mandato de vereador na cidade de Apucarana;

- Em 2017 assumiu o segundo mandato de vereador e ocupou o cargo de 1º Secretário da Mesa Executiva do Legislativo;

- Em 2019 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Apucarana, cargo que ocupou até o dia 31 de dezembro de 2020.

- Em 2020, professor Molina, foi eleito pelo PL, para o terceiro mandato que ocupa na Câmara Municipal de Apucarana.

- Em dezembro de 2022, professor Molina, foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2023/2024.



REQUERIMENTO ESPECIAL

Antes de finalizar a Sessão Ordinária, os vereadores aprovaram um Requerimento para eleger a Comissão Representativa e temporária com poderes para emitirem pareceres nos projetos e outros, durante o período de recesso da Câmara Municipal de Apucarana, conforme estabelece o Parágrafo 8º, Artigo 24 da Lei Orgânica do Municipio de Apucarana, combinado com os Artigos 73 e 74 do Regimento Interno.

Fazem parte da Comissão Representativa e Temporária os vereadores Antônio Luciano Facchiano, Antônio Marques da Silva, Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima, Antônio Garcia e Jossuela Martins Pirelli.

Para a Comissão Especial de Loteamentos com poderes para emitirem pareceres os projetos e outros durante o período de recesso legislativo, conforme estabelece a Lei Municipal nº 49/1999, fazem parte os vereadores Rodrigo Recife, Antônio Marques da Silva e Jossuela Martins Pirelli.

SESSÃO ORDINÁRIA

A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 06.02.2023 a partir das 16 horas.

