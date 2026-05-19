TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
CÂMARA DE VEREADORES

Lucas Leugi questiona dispensas de licitação em Apucarana

Lucas Leugi aponta 154 contratos emergenciais e pede explicações

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 14:29:46 Editado em 19.05.2026, 15:00:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV



O vereador Lucas Leugi (PSD) questionou, na sessão de segunda-feira (18), o uso de dispensas de licitação pela Prefeitura de Apucarana. Segundo o parlamentar, entre os anos de 2025 e 2026, o Executivo municipal realizou 154 contratações através deste mecanismo, que deveria ser restrito a casos de urgência. Entre as compras emergenciais estão itens como alho, extrato de tomate, flores e serviços paliativos de pavimentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Vereador critica "secretário-tampão" na Indústria e Comércio de Apucarana

Um dos pontos de maior destaque na denúncia do vereador é a aquisição de gêneros alimentícios pela Autarquia Municipal de Educação. Leugi apontou um contrato emergencial de R$ 39 mil para a compra de alho, justificado pela administração por um consumo acima do planejado. O parlamentar destacou que, no ano passado, o município já havia gasto R$ 201 mil com o mesmo produto.

Ainda na área da Educação, o vereador alertou para a compra de extrato de tomate na mesma licitação do alho. A empresa vencedora, de Maringá, possui restrições legais. "Essa empresa, por exemplo, ela tem uma certidão que ela não pode contratar com o município de Maringá. Sabem por quê? Porque em Maringá, os donos foram presos por conta de fraude em licitação e simulação de lances", disse Leugi, lembrando que os crimes teriam ocorrido durante a pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O parlamentar também questionou os critérios de urgência utilizados em outras secretarias. Ele citou gastos de R$ 51 mil com locação de espaço e flores, R$ 64 mil em caixas para uniformes escolares, além de R$ 44 mil em brindes para a Secretaria da Mulher.


Lucas Leugi questiona dispensas de licitação em Apucarana
AutorLucas Leugi durante entrevista coletiva - Foto: TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os problemas de infraestrutura em dias de chuva também foram alvo de críticas. Referindo-se aos recentes danos no Jardim Veneza, Leugi afirmou que a raiz do problema está na falta de galerias pluviais na rua Carlos Santini Neto. Ele criticou as medidas paliativas adotadas pela prefeitura, especificamente a aplicação de piche sobre o asfalto danificado.

De acordo com o vereador, o serviço é ineficaz e de baixa durabilidade. "Tem um lugar da cidade que foi passado há menos de um mês e já não tem mais o piche, já não tem mais o asfalto, já não tem mais nada", relatou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Apucarana e aguarda posicionamento sobre as declarações do vereador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
administração pública Apucarana licitação Lucas Leugi transparência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV