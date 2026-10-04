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Lucas Leugi exalta democracia e aguarda resultado das urnas

Após campanha, político agradece apoio de eleitores e destaca a importância do voto para a escolha de representantes

Escrito por Da Redação
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Lucas Leugi exalta democracia e aguarda resultado das urnas
Autor Lucas Leugi após votação em Apucarana - Foto: TNOnline

O vereador Lucas Leugi (PSD), candidato a deputado estadual, votou no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana, neste domingo (4). Ele destacou a importância do processo democrático e o direito de escolha dos cidadãos brasileiros. Em entrevista no local de votação, ele avaliou o clima tranquilo do pleito, que define os representantes políticos para os próximos quatro anos, mesmo com as condições climáticas adversas.

Para o político, o momento é de celebrar a liberdade de participação popular. "Bom que nós podemos estar num país que a gente ainda possa colocar na urna aquilo que de fato a gente acredita", afirmou. Ele complementou ressaltando que, independentemente do tempo, a adesão da população é fundamental para o país.

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"Apesar da chuva as pessoas estão exercendo o direito cidadão do voto", observou. Após o intenso período de campanha para os cargos de presidente, governador, senadores e deputados, o clima na reta final é de gratidão pelo acolhimento recebido. O candidato aproveitou a oportunidade para reconhecer a receptividade da população e de empresários locais.

"Eu só tenho a agradecer a todos que de uma maneira ou outra nos apoiaram", declarou. Sobre a apuração dos votos, o candidato admitiu a expectativa comum ao encerramento do processo eleitoral. "A gente fica apreensivo, mas o resultado de tudo isso a gente vai conhecer na hora que a urna abrir no final da tarde, comecinho da noite", concluiu.

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