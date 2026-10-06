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BALANÇO

Lucas Leugi avalia resultado na eleição e cobra deputados "de fora" com votos na cidade

O parlamentar, que obteve 8.833 votos no total, ressaltou que a decisão de lançar seu nome ocorreu apenas no dia da convenção partidária

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Na primeira sessão legislativa após as eleições, o vereador Lucas Leugi (PSD), de Apucarana, fez na noite de segunda-feira (06) um balanço de sua candidatura a deputado estadual, destacando os desafios de uma campanha realizada de última hora e sem o uso de dinheiro público. O parlamentar, que obteve 8.833 votos no total, ressaltou que a decisão de lançar seu nome ocorreu apenas no dia da convenção partidária, mas comemorou o resultado obtido junto ao eleitorado de Apucarana.

-LEIA MAIS: Veja a votação dos candidatos de Apucarana para deputado estadual e federal

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"Não recebemos um centavo de fundo eleitoral, a nossa conta está no DivulgaCand e não teve um centavo de fundo eleitoral que veio", afirmou o vereador, definindo sua mobilização como uma campanha "na sola de sapato". Ao celebrar ser o candidato local com a maior votação no município (7.750 votos), ele avaliou o desempenho como uma "sementinha plantada" para as eleições de 2028 e aproveitou para parabenizar os demais adversários apucaranenses por também colocarem seus nomes à disposição.


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Lucas Leugi avalia resultado na eleição e cobra deputados
AutorFoto: Reprodução TNOnline


Durante a entrevista, Lucas enalteceu a vitória de seu aliado político, Beto Preto, eleito o quinto deputado federal mais votado do Paraná, com mais de 21 mil votos conquistados apenas em Apucarana. O vereador, que esteve ativamente nas ruas pedindo votos para o ex-secretário estadual de Saúde, justificou o apoio com base no histórico de realizações de Beto Preto em prol da cidade. "O político precisa estar do lado das pessoas, precisa estar próximo. É esse o nosso compromisso em respeito aos nossos eleitores", destacou, prometendo seguir fiscalizando o uso dos impostos municipais.

O vereador direcionou uma exigência aos deputados de outras regiões que conquistaram votos no município. "Lembrar também que agora é hora da gente cobrar de quem foi votado aqui em Apucarana, por exemplo, que talvez nem saiba onde fique Apucarana, que pelo menos olhe pela nossa gente, traga recursos, traga emendas em todas as áreas", concluiu, enfatizando que "mais que o discurso vale a ação".

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