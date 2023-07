Lotofácil, Mega, Quina... Apucarana coleciona ganhadores; veja todos

Apucarana, no Norte do Paraná, despertou neste domingo (23) com a notícia de que um apostador acertou sozinho o prêmio principal do concurso 2870 da Lotofácil, sorteado no sábado (22), e vai levar para casa pouco mais de R$ 5,2 milhões. No entanto, a cidade pode ser considerada "pé quente" no que diz respeito às loterias da Caixa Econômica Federal (CEF). Além da Lotofácil, apucaranenses já faturaram a Mega-Sena, Quina e Loteria Federal nos últimos 15 anos. São pelo menos 18 ganhadores de prêmios principais desses concursos, que somam mais de R$ 38 milhões. Veja abaixo

-LEIA MAIS: Apostador de Apucarana ganha R$ 5,2 milhões da Lotofácil

Desde 2008, foram 13 apostadores de Apucarana que já acertaram apenas o prêmio principal da Lotofácil, somando quase R$ 15 milhões em prêmios. Além disso, a cidade também tem acertadores no prêmio principal da Mega-Sena, da Quina e da Loteria Federal, apenas para citar as principais loterias da Caixa com ganhadores da cidade.

Falando em Lotofácil, o prêmio deste sábado é o maior já recebido por um apucaranense nessa loteria: R$ 5,2 milhões. Anteriormente, o maior valor pago a uma aposta da cidade na Lotofácil foi em 26 de fevereiro de 2020: R$ 2.519.622,331. O TNOnline consultou os vencedores no site da Caixa.

Em 8 de setembro de 2015, um apucaranense também foi um dos ganhadores da Lotofácil da Independência e levou para casa R$ 1,7 milhão. Já em 24 de junho de 2013, um apostador da cidade foi um dos ganhadores da Quina de São João e faturou R$ 6,5 milhões.

A primeira vez que um ganhador da cidade gerou frisson na cidade foi em 21 de julho de 2001, quando um apucaranense acertou sozinho o prêmio principal da Mega-Sena e ganhou pouco mais de R$ 22,4 milhões.

Ganhadores de Apucarana

Ganhadores da Lotofácil em Apucarana/PR

Concurso 2870 22/07/2023 R$ 5.233.661,78

Concurso 2724 26/01/2023 R$ 619.494,19

Concurso 2719 20/01/2023 R$ 491.740,40

Concurso 2175 08/03/2021 R$ 1.371.785,96

Concurso 1933 26/02/2020 R$ 2.519.622,33

Concurso 1923 31/01/2020 R$ 125.766,86

Concurso 1723 13/10/2018 R$ 272.156,13

Concurso 1631 02/03/2018 R$ 338.044,47

Concurso 1517 29/05/2017 R$ 276.609,09

Concurso 1514 22/05/2017 R$ 858.676,00

Concurso 1255 08/09/2015 R$ 1.757.073,66

Concurso 706 19/01/2012 R$ 480.327,17

Concurso 351 21/08/2008 R$ 615.440,05





Ganhadores da Quina em Apucarana/PR

Concurso 3221 24/06/2013 R$ 6.505.080,69

Concurso 2825 15/02/2012 R$ 930.781,42





Ganhador da Mega-Sena em Apucarana/PR

Concurso 281 21/07/2001 R$ 22.414.093,50





Ganhador da Loteria federal em Apucarana/PR

Concurso 5274 11/04/2018 R$ 350.000

Concurso 4999 22/08/2015 R$ 600.000

Fonte: Caixa

Por Fernando Klein

