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RESGATE

Lontra ferida é resgatada após mobilização no centro de Apucarana; veja vídeo

Animal silvestre foi avistado por moradores e chamou a atenção por estar com uma das patas traseiras machucada

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 11:57:56 Editado em 27.05.2026, 13:49:02
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Uma operação que mobilizou nesta quarta-feira (27) servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, técnicos e até moradores terminou com o resgate de uma lontra na área central de Apucarana. O animal silvestre foi avistado por moradores e chamou a atenção por estar com uma das patas traseiras machucada.

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De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o resgate exigiu paciência e estratégia, já que a lontra, mesmo ferida, demonstrava comportamento bastante agressivo e grande agilidade. A ação contou com o apoio do coordenador do Bosque Municipal, Rodrigo Vida, do coordenador do Centro de Bem-Estar Animal de Apucarana (Cemsa), David Ricardo, além da colaboração de moradores que ajudaram a acompanhar os deslocamentos do animal.

Durante a operação, a lontra chegou a ser capturada em duas ocasiões, mas conseguiu escapar. Somente na terceira tentativa as equipes conseguiram conter o animal com segurança.

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Após o resgate, a lontra foi encaminhada para a UniFil, onde passará por avaliação veterinária, triagem e receberá todos os cuidados necessários antes de ser devolvida ao seu habitat natural.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Silva, destacou a importância do trabalho integrado no atendimento aos animais silvestres.

“Cada resgate é uma demonstração do compromisso que temos com a preservação da vida e do meio ambiente. Os animais silvestres fazem parte do nosso ecossistema e merecem cuidado, respeito e atenção especializada para que possam retornar à natureza em segurança”, afirmou Diego Silva.

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Lontra ferida é resgatada após mobilização no centro de Apucarana; veja vídeo
AutorFoto: Reprodução

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