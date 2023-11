Lona cai em rede elétrica e deixa 2,5 mil imóveis sem luz em Apucarana

Lona caiu na rede elétrica no centro de Apucarana

Fortes ventos registrados na tarde desta sexta-feira (3) derrubaram uma lona que estava na lateral de um prédio comercial e caiu sobre a fiação elétrica da Avenida Curitiba, na área central de Apucarana. Segundo a Copel, 2,5 mil imóveis estão sem luz.

Após o ocorrido, boa parte do centro do município e do bairro Barra Funda ficou sem energia. Conforme informou a assessoria da companhia elétrica, um dos circuitos que atende parte da região central foi desligado há cerca de 45 minutos.

Neste momento, equipes da companhia estão trabalhando para a retomada da energia.

Foto por Reprodução Linhas brancas correspondem às regiões que estão sem energia

Vento derrubou torre em Arapongas

As fortes rajadas de vento que atingiram Arapongas, no norte do Paraná, durante o início da tarde desta sexta-feira (3), derrubaram uma torre de comunicação da Guarda Municipal (GM). Conforme apurações, a estrutura possuí cerca de 30 metros de altura e caiu sobre a sede da Associação dos Engenheiros Civis da cidade. Para ler a matéria completa, clique aqui.

