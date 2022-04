Lojistas comemoram liberação das máscaras em áreas internas

Da Redação

A circulação sem máscaras, mesmo em ambientes fechados, está liberada desde a manhã desta terça-feira (29). Um decreto estadual publicado no diário oficial do estado revogou a obrigatoriedade, definida em abril de 2020. E 23 meses depois, mesmo com o fim da obrigatoriedade, o uso de máscaras ainda é rotina para a maioria das pessoas pelas ruas e lojas.

Uma breve caminhada pelas ruas centrais da cidade é suficiente para perceber que o equipamento ainda está presente. Nas ruas, percebe-se o aumento do número de pessoas sem máscaras. A obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos caiu desde o dia 16 de março, quando o estado decidiu pela primeira parte da flexibilização das regras sanitárias, de combate ao coronavírus.

Nas lojas, no entanto, a maioria dos funcionários ainda usava máscaras nesta tarde. Mas é lógico, já há quem tenha eliminado o uso das máscaras e comemore. Alan Ribeiro, sócio proprietário de uma loja de produtos eletrônicos no centro da cidade, diz que a primeira coisa que fez quando soube da notícia, ao ler a TNonline, foi retirar a máscara do rosto e o aviso de papel, na porta da loja, que informava a obrigatoriedade do uso de máscaras ao entrar no estabelecimento. “Dois anos usando isso, queria tirar logo. Queria exercer a liberdade de não usar”, diz.

Seu sócio, Sean Nakamura também comemora. “Rapaz, é um alívio gigante”, diz. E brinca: “Agora vou ter que voltar a fazer a barba”.

A administração do shopping Centronorte informou que havia consultado o setor jurídico, e ainda aguardava a publicação de uma resolução no diário oficial, da Secretaria de Saúde, para regulamentar a flexibilização do uso de máscaras.



Isso porque, conforme noticiado pelo estado, ao anunciar a liberação da circulação sem máscaras em locais internos, o novo decreto revoga os dispositivos da norma anterior e mantém a orientação para a Secretaria de Estado da Saúde regulamentar o uso em alguns espaços internos, como transporte público, espaços de saúde e clínicas, com caráter de recomendação.

Tanto a administração do shopping quanto a Associação dos Lojistas do Shopping CentroNorte informaram que esperavam essa regulamentação para passar uma orientação final aos lojistas e funcionários.

O decreto 10.596/22, publicado nesta terça-feira (29) libera a circulação de pessoas sem máscaras em locais internos. A medida já está em vigor e leva em consideração, conforme anúncio do governo, a situação estável da circulação do vírus que provoca a Covid-19 no Estado, com internamentos, óbitos e taxa de transmissão em queda consistente há algumas semanas. A alteração é um complemento da flexibilização do uso do equipamento de proteção individual em locais externos, assinada em 16 de março.

NÚMEROS

No Paraná, quase 80% da população está com a cobertura vacinal completa e mais de 4 milhões de pessoas receberam a dose de reforço. Também houve redução no número de mortes e de casos mais graves da doença. A média móvel de casos caiu 54% em relação há duas semanas e a média de mortes diminuiu 75% no mesmo período. A ocupação nas UTIs está em 33% e a taxa de transmissão é de 0,92, abaixo de 1, com tendência de queda.





Veja a entrevista do empresário Alan Ribeiro sobre a liberação das máscaras:

