Lojas de brinquedos abrem no domingo para o Dia das Crianças

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Movimento aumentou nos últimos dias nas lojas especializadas em brinquedos de Apucarana

As lojas de rua especializadas em brinquedos ganharam um dia a mais para as vendas do Dia das Crianças em Apucarana. Esses comerciantes vão poder abrir também neste domingo (9) após acordo entre os sindicatos dos trabalhadores e dos patrões. A expectativa do setor é aumentar as vendas em até 10% neste ano.

continua após publicidade .

Não será por falta de oportunidades que a meta não será atingida. Até o Dia das Crianças, na próxima quarta-feira (12), serão pelo menos quatro dias de funcionamento das lojas especializadas no segmento. O comércio, de modo geral, abre neste sábado (8) das 9 às 18 horas. No domingo (9), apenas o comércio que atua na área de brinquedos vai funcionar, das 10 às 17 horas. Segunda (10) e terça-feira (11) o funcionamento será normal, das 9 às 18 horas.

Leia mais: PM de Apucarana realiza dia especial para as crianças

continua após publicidade .

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, afirma que pelo menos 12 lojas de brinquedos da área central, principalmente no entorno da Praça Rui Barbosa, vão abrir no domingo. Além desses comerciantes, as lojas de brinquedos e roupas infantis do Shopping CentroNorte são também opção para os consumidores.

“Os lojistas esperam um aumento de vendas entre 5% a 10%. A maioria das pessoas mantém a tradição de presentear no Dia das Crianças" - Aida Assunção, Presidente do Sivana - Aida Assunção, Presidente do Sivana

continua após publicidade .

Segundo ela, como a data especial cai na quarta-feira - também feriado de Nossa Senhora Aparecida -, a expectativa é de movimento acima da média neste ano.



Laurentina Machado, gerente de uma loja de brinquedos no centro, afirma que o movimento começou a aumentar. “A procura, porém, é maior quando está chegando o Dia das Crianças. Esperamos que as vendas melhorem neste ano”, diz Tina, como é mais conhecida. Bianca de Lima Câmara, gerente de uma loja de calçados infantis no shopping, projeta um aumento de 10% nas vendas. “A movimentação na loja já aumentou”, comenta.

A auxiliar de cozinha, Jaqueline Emitério dos Reis, foi comprar nesta sexta-feira (7) um presente para o sobrinho. Ela elogiou a variedade dos produtos e também dos preços. “Todo ano faço questão de presentear”, diz.

Tayla Oliveira também procurou o comércio para comprar um presente para o sobrinho de 1 ano. “Encontrei preços bons. Estou satisfeita com a compra”, disse.

Siga o TNOnline no Google News