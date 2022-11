Lojas de Apucarana esperam aumento de vendas com a Black Friday

Da Redação

Lojas esperam aumento entre 5% e 10% nas vendas com a Black Friday

As lojas de Apucarana vão funcionar em horário especial na próxima sexta-feira (25), quando ocorre a Black Friday. O comércio ficará aberto até as 22 horas na cidade, com promessa de descontos que podem chegar a 80%, dependendo do segmento.



A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e ocorre sempre na última sexta-feira de novembro. A data de promoções no comércio passou a ser adotada também no Brasil efetivamente a partir de 2012. Inicialmente, os descontos eram ofertados por grandes marcas do comércio eletrônico, mas agora a data também se popularizou nas lojas de rua de todos os segmentos.

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção afirma que a Black Friday representa o “ponto de partida” para as vendas de final de ano, quando costuma aumentar a movimentação por conta dos presentes de Natal. “Estamos esperando aumento de 5% a 10% nas vendas na Black Friday. As lojas participantes da promoção estão sendo identificadas com cartazes”, explica.

Aída observa que a Black Friday ocorre na sexta-feira, mas muitas lojas já estão com o “esquenta” desde a semana passada, com muitas promoções na faixa de 50% e 60%. Algumas redes, no entanto, prometem descontos até maiores, chegando a 80%.

“A Black Friday já entrou no calendário do comércio de Apucarana há pelo menos cinco anos. Está presente, inclusive, na convenção coletiva anual que assinamos com o sindicato dos trabalhadores”, assinala a presidente do Sivana.

Ela afirma que os setores de confecções, incluindo roupas, calçados e bolsas, também participam com promoções. “A maioria das lojas vai participar. É uma mobilização de todo comércio, dando largada para as vendas de final de ano”, reforça Aída. No sábado, no entanto, não haverá horário estendido. As lojas funcionarão até as 13 horas.

Gerente de uma loja de eletrônicos e eletrodomésticos na cidade, Lucas Marcel Ferreira afirma que o clima é de empolgação com o “esquenta” da Black Friday. Segundo ele, a movimentação é grande porque, neste ano, a promoção ocorre durante a Copa do Mundo. “Muita gente está trocando de televisor e também buscando por novos aparelhos de celular”, comenta. Na sexta-feira, os descontos podem chegar a 80% em alguns itens.

As lojas de confecções também entraram com tudo na Black Friday. Gerente de uma tradicional loja de roupas, Emileide Sincoski, afirma que a expectativa é positiva. O estabelecimento iniciou o “esquenta” na semana passada. “Os descontos chegam a 50% em peças selecionadas, desde roupas, bolsas e sapatos”, afirma. Segundo ela, há otimismo para o final do ano, com a ativação da iluminação de Natal no centro e o início do funcionamento até as 22 horas a partir de 7 de dezembro.

ARAPONGAS

Em Arapongas, as lojas vão funcionar até as 21 horas nesta sexta-feira (25), conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria. A expectativa dos lojistas da cidade também é de aumento nas vendas com a grande oferta de descontos.



PESQUISA

Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae Paraná aponta que 26,7% dos paranaenses veem vantagem em comprar na Black Friday. Essa parcela é menor do que em anos anteriores: em 2021, 36,7% dos consumidores do estado acreditavam nos benefícios da data e em 2020 eram 44%.



Dos entrevistados ouvidos pela pesquisa, 17,8% disseram adiantar as compras de Natal durante a Black Friday. Os produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday são eletrônicos, com 52,7%. Na sequência ficam os itens de vestuário e calçados (33%), eletrodomésticos (27,5%), cursos (4,4%), livros e afins (4,4%), brinquedos (3,3%), viagens e turismo (3,3%) e serviços (1,1%).





Por Fernando Klein

