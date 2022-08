Lojas abrem em horário especial nesta semana; veja

Da Redação

Comércio de Apucarana atende já nesta quinta até as 21h, enquanto Arapongas abre na sexta até as 22h

O comércio de Apucarana e de Arapongas vai funcionar em horário especial nesta semana. O objetivo é aumentar as vendas para o Dia dos Pais, comemorado no domingo. A expectativa de crescimento é de até 10% em comparação com o ano passado.

Em Apucarana, as lojas vão funcionar das 9h às 22h nesta sexta (12) e, no sábado (13), das 9h às 18h. Aída Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), afirma que o clima é de otimismo. “Esperamos um aumento de vendas entre 5% e 10%. É o primeiro Dia dos País com movimentação normal após a pandemia de covid-19 e os lojistas esperam boas vendas”, projeta Aída.

Ela afirma que o frio que chegou nesta semana é outro “combustível” para o comércio. “É uma oportunidade para as lojas de confecções, por exemplo, limparem seus estoques de inverno, preparando a chegada da nova coleção primavera/verão”, diz. Aída observa que muitas lojas estão fazendo promoções para atrair os clientes.

Outro chamariz é a campanha "Três Corações" da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), que já garantiu prêmios no Dias das Mães e no Dia dos Namorados. Agora, no Dia dos Pais, a promoção prevê o sorteio de mais R$ 10 mil no Dia dos Pais em vales-compra.

Gerente de uma loja de confecções no centro de Apucarana, Vilma da Silva Teixeira está animada, principalmente por conta do frio dos últimos dias. “Nós pedimos o frio e ele chegou. O movimento cresceu bastante nesta semana e estamos esperançosos com boas vendas”, assinala. .

Ela afirma que a loja está “limpando” a coleção de inverno, oferecendo descontos que podem chegar até 20%, dependendo da forma de pagamento escolhida pelo cliente. “Agora, com o horário especial de sexta-feira e sábado, esperamos um movimento grande, com a presença também de consumidores do Vale do Ivaí”, completa a gerente.

ARAPONGAS

Em Arapongas, as lojas atenderão até as 21 horas já nesta quinta (11) e também na sexta (12). No sábado (13), o expediente será das 9h às 18h. A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) projeta umcrescimento médio de 6% das vendas no Dia dos Pais.

Elizabeth Liberato, gerente-administrativo da Acia, afirma que o horário ampliado é uma oportunidade a mais para os clientes. “O comércio de Arapongas é diversificado, com boas opções de presentes", assinala.

Segundo a Acia, as vendas no comércio de Arapongas cresceram 8,6% no primeiro semestre de 2022. Foram realizadas, de 1º de janeiro a 30 de junho, 36.528 consultas ao SCPC da associação. No mesmo período do ano passado, foram 33.611 análises de crédito.



O segundo semestre começou com um leve recuo (-0,7%). Foram 6.187 consultas em junho de 2021 para 6.140 no mesmo mês de 2022.

