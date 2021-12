Loja John Roger conta com novo espaço em Apucarana; veja

Da Redação

A marca apucaranense John Roger inaugurou recentemente sua segunda loja na cidade. Com uma estrutura de quase 300m² localizada na Rua Cel. Luiz José dos Santos, o novo espaço conta com uma pista de skate, onde aulas do esporte serão oferecidas em breve, loja de conveniência, tabacaria, além é claro, de uma ampla opção em roupas, calçados e acessórios multimarcas.

A marca nasceu em 2013 e a partir de 2018, a primeira loja própria foi inaugurada no shopping Centronorte. Com a expansão dos negócios, a marca John Roger passou a patrocinar diversos atletas, em Apucarana e região, em modalidades como MMA, Skate, MBX, entre outras, além de apoiar a cultura do grafite.

De acordo com o sócio proprietário da loja, Ruan Francisco Alves da Silva, além do novo conceito em atendimento, a nova loja também oferece preços bastante acessíveis em seus produtos.

O endereço do novo espaço é Rua Cel. Luiz José dos Santos, 94, Bairro 28.

Confira a entrevista completa:

