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Loja é arrombada em Apucarana e ladrões levam veículos elétricos; veja

Câmeras de segurança de vizinhos registraram a fuga de dois suspeitos levando motonetas e um patinete durante a madrugada

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 07:07:53 Editado em 29.04.2026, 09:09:56
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Loja é arrombada em Apucarana e ladrões levam veículos elétricos; veja
Autor Câmera de segurança flagrou suspeitos após furto em Apucarana - Foto: Imagens de monitoramento

Uma loja de eletrônicos, localizada na Rua Ouro Branco, na Vila Agari, em Apucarana, foi alvo de criminosos na madrugada de terça-feira (28). O local teve a fechadura da porta de vidro destruída pelos invasores, que fugiram levando cinco veículos elétricos novas.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (29) em Apucarana

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O proprietário do comércio acionou a Polícia Militar (PM) no final da manhã e relatou que a invasão ocorreu de madrugada, entre 1h15 e 1h45. Foram levadas quatro motonetas elétricas da marca Foston (duas vermelhas, uma branca e uma preta), além de um patinete elétrico na cor cinza.

Apesar do prejuízo, imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos conseguiram captar o momento do crime. As gravações mostram a ação de dois suspeitos que, após invadirem a loja, fugiram do local levando os produtos do furto.

No vídeo, registrado por uma câmera instalada na Rua Quintino Bocaiúva, é possível ver um dos suspeitos levando consigo um patinete e uma scooter ao mesmo tempo (veja o flagrante abaixo).

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A PM fez o registro da ocorrência e recolheu as informações. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que utilizará as imagens para tentar identificar a dupla e recuperar os veículos levados.



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Apucarana Crime Flagrante Furto segurança veículos elétricos
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