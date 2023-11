Loja de material de construção é arrombada e furtada em Apucarana

Uma loja de material de construção foi furtada na madrugada deste domingo (19) em Apucarana. O comércio, que fica localizado na Rua Firman Neto, área central da cidade, foi arrombado.

Conforme o proprietário relatou à equipe policial, o criminoso acessou a loja pelo telhado, removendo algumas telhas. Após entrar no local, arrombou a janela dos fundos para retirar os objetos. Do estabelecimento, foram levados dois facões, uma parafusadeira e uma lixadeira, além de R$110 em troco do caixa.

O criminoso ainda deixou um carrinho com os objetos separados na parte externa, próximo ao muro. A Polícia Militar (PM) registrou um boletim de ocorrência e orientou a vítima.

Outra ocorrência

Outra ocorrência

Um homem fugiu após abastecer o carro em um posto de combustível em Apucarana, no norte do Paraná. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 15h deste domingo (19) em um posto localizado na Avenida Minas Gerais, na Vila Nova.

Segundo os policiais, ao chegar no local, foi feito contato com um dos funcionários do estabelecimento, que relatou que um homem chegou no posto com um veículo Volkswagem Parati e abasteceu R$ 30,00 em combustível.

No entanto, no momento que o frentista foi pegar a máquina de cartão de crédito para que o cliente pagasse a conta, o homem saiu acelerando com o veículo indo sentido ao bairro Adriano Correia. Até o fechamento do Boletim de Ocorrências (B.O) o suspeito não foi localizado.







