Loja de calçados de Apucarana é furtada durante a madrugada

Na madrugada desta sexta-feira (6), uma loja de calçados, localizada embaixo de um prédio na Rua Ponta Grossa, área central de Apucarana, foi alvo de um furto. Um homem, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar.



A equipe foi informada por um morador do edifício, que escutou uma vidraça da loja sendo quebrada. Quando a PM chegou no local, constatou o fato retratado pelo solicitante e iniciou patrulhamento. Na Rua Firman Neto, conforme a equipe, foi possível localizar um homem com uma mochila nas costas e ao fazer a abordagem foi constatado que ele estava segurando alguns pares de tênis nas mãos e outros também estavam dentro da bolsa.

Questionado sobre os objetos, o autor confirmou ter quebrado a porta de vidro da loja com um paralelepípedo e ter furtado os calçados da loja. Ele foi encaminhado para a delegacia. O dono da loja, um homem, de 53 anos, foi informado sobre o episódio.