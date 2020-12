Localidades rurais de Apucarana ganham academia e parque infantil - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana realizou nesta semana a instalação de mais dois parques infantis dentro do Projeto Praça Viva, uma iniciativa que já atendeu mais de 20 regiões da cidade. Os equipamentos beneficiam os moradores do Distrito Caixa de São Pedro e da Comunidade Rural do Barreiro.

As comunidades atendidas estão dentro de um pacote recém liberado pelo prefeito Júnior da Femac que contempla outras seis localidades: núcleos habitacionais Papa João Paulo I e Adriano Correia, Vila Regina, Jardim Marissol, Residencial Sumatra e Lago Tarumã/Ouro Fino, no Jardim Ponta Grossa. “Atividades ao ar livre geram qualidade de vida ao cidadão. É função constitucional do município o cuidado com a saúde e lazer da população assim como o cuidado infantil. Os parques que já instalamos se tornaram referência em suas comunidades, sendo bastante utilizados”, relata o prefeito, salientando que recentemente tanto “Caixa de São Pedro” quanto o “Barreiro”, também receberam a instalação de equipamentos para exercícios físicos, as populares Academias ao Ar Livre (AAL).

Moradora do Distrito Caixa de São Pedro, Luiza Antônio dos Santos Ferreira diz que a Prefeitura de Apucarana tem dado toda atenção à comunidade. “As melhorias aqui na praça da igreja deixaram a todos nós muito felizes. Agora temos uma Academia ao Ar Livre (AAL), parquinho para as crianças, tudo limpinho. As ruas do distrito todas arrumadas, está tudo muito bom. Há muitos anos que moro aqui e nunca vi tanta benfeitoria. Estamos sendo muito bem atendidos pelo prefeito Júnior da Femac e pelo vereador Poim.”, disse Luiza.

A chegada do parquinho transformou o dia a dia das crianças na Comunidade Rural do Barreiro. “Este equipamento que a prefeitura instalou é uma beleza. Aqui tem umas 50 crianças e faltava um brinquedo para interter a criançada. Ajuda a fazer com que elas não fiquem só dentro de casa”, disse a moradora Ângela Maria da Silva, que estava acompanhando sua neta Jaqueline Aparecida. “Gostei demais deste parquinho, principalmente do escorregador. Eu e meus amigos estamos muito felizes”, revelou a garota. Com relação à AAL, dona Ângela afirmou que tambpem já é muito utilizada pelos moradores. “Sempre tem gente fazendo exercícios. Foi outra benfeitoria muito importante da prefeitura pra nós”, agradeceu.

Os oito parques infantis em instalação integram um registro de preços na ordem de R$332 mil, vencido pela empresa Multiarte Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda, que prevê a instalação de mais equipamentos, que têm um custo entre R$15 mil e R$18,2 mil.

Desde o ano passado, outros locais atendidos pela prefeitura com instalação de parques infantis foram: parques Jaboti (2), Raposa (2) e Biguaçu, praças Semiramis Braga (Clube 28), Interventor Manoel Ribas (Redondo), distritos de Vila Reis, Pirapó e Correia de Freitas, núcleo Vale Verde, João Goulart, Dom Romeu Alberti e Afonso Alves de Camargo, João Paulo, jardins Santiago, Gramados e Diamantina e Vila Apucaraninha, além do bosque municipal. Todos os parques que são feitos de madeira plástica, produto 100% ecológico.