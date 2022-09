Livro e série de vídeos vão celebrar os 80 anos de Apucarana

Da Redação

Professor Guilherme Bomba e prefeito Junior da Femac

O aniversário de 80 anos de Apucarana, que será completado em 28 de janeiro de 2024, já começa a ser comemorado na área cultural. O professor e doutorando em história, Guilherme Alves Bomba, está iniciando a produção de um livro, que será precedido de 80 vídeos, narrando 80 fatos por meio de crônicas da gente apucaranense. O vídeo de abertura está finalizado e será postado ainda nesta semana no site da Prefeitura de Apucarana e nas suas redes sociais.

O prefeito Junior da Femac se reuniu na tarde desta quarta-feira, com o professor Guilherme Bomba. Ele lembrou que na comemoração dos 70 anos de Apucarana foi lançado o livro “Apucarana, uma história de sucesso”, sob a direção de Rogério Carnasciali. Já nos 78 anos da cidade, lançamos o livro Alma e História das ruas de Apucarana, do jornalista Fernando Klein.

Agora, para os 80 anos de Apucarana, teremos outra produção, mediante licitação lançada pela Secretaria de Cultura. “O professor Guilherme Boba foi o vencedor do processo e já está iniciando o trabalho. Teremos 80 histórias da gente apucaranense, mostradas em vídeos, narrando fatos interessantes e pitorescos, sendo a maioria deles protagonizados por pioneiros de diversas áreas, tais como o esporte, cultura e política, entre outras”, informa Junior da Femac.

Conforme assinala o prefeito, o professor e escritor Guilherme Bomba irá fazer contatos e visitar várias pessoas da cidade. “Desde já pedimos o apoio das famílias, para que ele seja recebido, devidamente identificado com crachá da Secretaria Municipal de Cultura

“Lançamos esse desafio com o objetivo de reforçar a documentação da história da nossa cidade e adicionar novos fatos políticos, esportivos, artísticos e de outras áreas, dentro de uma linguagem que atinja os jovens. Esse é um público que queremos encantar”, avalia Junior da Femac.

O professor Bomba, que está concluindo seu doutorado de história na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e é colunista da Tribuna do Norte e do TNOnline, revela que o trabalho já está em andamento, com coleta de dados e entrevistas. “Os vídeos gravados durante esse trabalho serão divulgados gradativamente, de forma resumida, no site e redes sociais da prefeitura, numa prévia do conteúdo do livro”, adianta Bomba, acrescentando que a divulgação estará a cargo do secretário de comunicação, jornalista Maurício Borges. Conforme explica ele, para o desenvolvimento de pesquisa e entrevistas será disponibilizado um canal específico no WhatsApp que, nos próximos dias, será amplamente divulgado.

