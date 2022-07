Livro de poemas traz fotos inéditas de Irmo Celso, vítima da covid

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Irmo Celso Vidor, que morreu em abril de 2021, e o escritor Leandro Hecko em frente ao lago Jaboti em foto de 2020

Uma "ode" a Apucarana e uma homenagem à memória de um cidadão ilustre da cidade. Assim pode ser resumido o livro “Apucarana entre fotos e versos”, que terá seu lançamento oficial no próximo domingo (17), às 9h30, no Espaço das Feiras.



continua após publicidade .

A obra foi produzida pelo professor e escritor Leandro Hecko e pelo fotógrafo e advogado Irmo Celso Vidor em 2020. No entanto, o trabalho não chegou a ser lançado pela dupla. Após a conclusão da publicação, o evento foi adiado por conta das restrições de circulação com a pandemia e depois com a morte de Irmo Celso, vítima da covid-19, em abril de 2021.

Agora, a intenção é realizar um evento para divulgar o livro em Apucarana, com presença de familiares e amigos do fotógrafo. O ato será realizado junto ao Sebo Apucarana, no Espaço das Feiras.

continua após publicidade .

Natural de Apucarana, Leandro Hecko é professor de história antiga na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas (MS). Amigo de Irmo, ele dividia com o fotógrafo longos percursos de bicicleta em um grupo de pedal da cidade. Nas conversas demoradas, que continuavam em mesas de cafeterias, nasceu a ideia de escrever um livro unindo poesia e fotografia.

Leandro Hecko conta que o livro reúne 45 poemas dele e 45 fotografias de Irmo, a maioria inéditas. O fotógrafo, que trabalhou entre 1978 e 1985 na Revista Veja, além de outros veículos de circulação nacional, voltou para Apucarana após encerrar a carreira no jornalismo, passando a atuar na advocacia.

No entanto, ele nunca deixou a fotografia de lado. Apucarana passou a ser o principal cenário das suas fotos, sempre em busca de um ângulo diferente da cidade.

continua após publicidade .

“Os poemas dialogam com as fotografias, mas não de forma literal. É um olhar mais sensível sobre a cidade”, explica Leandro Hecko, que atuou na rede estadual de ensino na cidade antes de assumir o concurso no Mato Grosso do Sul. Ele destaca também que a obra representa mais um legado de Irmo Celso e, com a sua morte por conta da covid, uma homenagem ao ilustre apucaranense.

Durante o lançamento, no domingo, será possível adquirir a obra. Os interessados também podem procurar pelo livro no site Mercado Livre e com a filha do advogado, Renata Vidor.

Filha única de Irmo Celso, ela destaca o legado do pai. “É um livro que reforça a paixão dele pela fotografia e por Apucarana”, assinala Renata. O livro foi produzido por meio da Lei de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet).

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News