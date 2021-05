Livro de escritor apucaranense será lançado no Japão em 2022

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O escritor apucaranense Oscar Nakasato, de 58 anos, terá seu livro "Nihonjin" lançado no Japão. É a realização de um sonho para ele, que é doutor em Literatura Brasileira.

A obra

Nihonjin é um livro que trata sobre a imigração japonesa no Brasil, mostrando os desafios que os japoneses tiveram que lidar para se adaptar à terra e aos costumes brasileiros, culminando com os problemas internos da comunidade no imediato pós II Guerra Mundial.

Vários imigrantes não aceitaram a derrota do Japão e partiram para o terrorismo contra aqueles que se esforçavam para encarar a realidade e se integrar à cultura brasileira.

O trabalho ganhou o Prêmio Jabuti de melhor romance do ano de 2011 e deve ser lançado no Japão o ano que vem após um acordo da agência Villas-Boas & Moss com a editora japonesa Suiseisha.