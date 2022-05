Lista dos aprovados para o Fariz Gebrim deve sair em maio

Da Redação

A diretoria do setor de Habitação da secretaria de Assistência Social (Semas) de Apucarana, se reuniu na manhã desta segunda-feira, 02, com o Conselho de Habitação do município para tratar de pendências relacionadas a realização do sorteio das casas do Residencial Fariz Gebrim. Até o momento, a Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pelo processo, não enviou os nomes dos aprovados na seleção para que o sorteio possa ser agendado.

continua após publicidade .

Segundo o diretor do setor de Habitação da Semas, Juliano Dalla Costa, houve um atraso na previsão inicial da CEF para o envio dos nomes dos aprovados. "A previsão inicial da Caixa era de que até 30 de abril este processo fosse realizado, porém, ainda estamos aguardando o envio dos nomes dos aprovados para que seja realizado o sorteio. Não temos previsão de data, mas a nossa expectativa é de que a instituição nos envie essa relação ainda neste mês de maio", declarou o diretor.

Ainda segundo Dalla Costa, a partir do envio dos nomes para divulgação, o sorteio poderá ser realizado em até duas semanas.

continua após publicidade .

"Estamos trabalhando junto a Caixa para que essa lista seja enviada o quanto antes para que possamos dar sequência ao sorteio. Lembramos a população que este processo não é realizado pela agência local, já que os dados das inscrições são enviados para a Caixa em Brasília, onde todos os dados estão centralizados", explicou.

Ao todo, 2.401 famílias se inscreveram para o sorteio das 520 casas do Residencial Fariz Gebrim, de acordo com a prefeitura de Apucarana.