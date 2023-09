Lista de sepultamentos desta terça-feira (19) na região; veja

Veja a lista de sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (19), na região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



continua após publicidade

Ivani Eugenio, 51 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Faxinal e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Faxinal, sem informações de horário.

Pedro de Almeida, 79 anos. O corpo é velado na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul. As informações sobre horário não foram divulgadas.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo



Confira os sepultamentos desta segunda-feira (18):

Lincon Diego de Jesus, 40 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 09h00 no Cemitério da Saudade.

continua após publicidade

Damião da Silva, 53 anos. O corpo é velado na Capela de São Sebastião da Amoreira e o sepultamento será às 16h00 no Cemitério Municipal de São Sebastião da Amoreira.

Antonio Peres Villar, 89 anos. É velado na Capela de Faxinal. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.



Siga o TNOnline no Google News