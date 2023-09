Lista de sepultamentos desta sexta-feira (8) em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (8), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Pedro Mareze, 70 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 09h00 no Cemitério Cristo Rei.

Elizeo Gonçalves da Silva, 81 anos. O velório ocorre na Capela Colonial. O sepultamento acontecerá às 14h00 no Cemitério Portal do Céu.

Maria Geralda de Jesus, 95 anos. O corpo é velado na Capela Central. O sepultamento será às 10h00 no Cemitério Cristo Rei.

Veja também os sepultamentos que aconteceram na quinta-feira (7):

Jacira Marchioli de Oliveira, 71 anos. O velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento foi às 18h00 no Cemitério da Saudade.

Iolanda Firmino Franciscon, 75 anos. O velório aconteceu na Capela Pirapó. O sepultamento ocorreu às 15h00 no Cemitério Cristo Rei.

Gonçalo Fortunato da Silva, 72 anos. O velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento foi às 16h00 no Cemitério Cristo Rei.

Maria José Mathias, 84 anos. O velório foi na Capela Jardim Ponta Grossa. O sepultamento ocorreu às 10h00 no Cemitério Cristo Rei.

Luzia Dias do Prado de Almeida, 56 anos. O corpo foi velado no Salão da Igreja Assembléia e o sepultamento foi no Cemitério de Grandes Rios, sem divulgação de horário.

