Lista de sepultamentos desta segunda-feira (21) em Apucarana

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (21), em Apucarana. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Marilene Menezes de Sa, 77 anos. O velório acontece na Capela do Colonial. O sepultamento será às 09h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Pascoa Encarnação Zerbinatti Pelegrina, 72 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 10h00 no Cemitério da Saudade.

Veja também os sepultamentos do último domingo (20):

Maria do Carmo Silva, 88 anos. O velório ocorre na Capela Colonial. O sepultamento será às 17 horas no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Maria Rita Benedito, 82 anos. O velório e sepultamento ocorrem em Marilândia do Sul. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado.

Paulo Sergio Gonsalves, 46 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado.



