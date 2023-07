Lista de sepultamentos desta quarta-feira (19) em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta quarta-feira (19), em Apucarana e região. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Marli Freitas dos Santos, 41 anos. O velório aconteceu na Capela Ponta Grossa. O sepultamento será às 16:00 horas no Cemitério Cristo Rei.

João Manoel Dias Soares, 63 anos. O velório aconteceu no Centro Comunitário do João Paulo. O sepultamento será às 15:00 horas no Cemitério Municipal de Arapongas.

Benedito Julio Silva Fonseca, 66 anos. O velório aconteceu na Capela de Ivaiporã. O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal de Ivaiporã às 10:00 horas.

Jorge Macri, 73 anos. O velório aconteceu na Capela de Londrina. O sepultamento será no Cemitério São Pedro a partir das 14:00 horas.

Confira também os sepultamentos da última terça-feira (18):

Rosilaine Toso, 33 anos. O velório será na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 13:00 horas no Cemitério Cristo Rei.

Gilma Maria da Silva, 65 anos. Sem Velório. O sepultamento será às 16:00 no Cemitério Cristo Rei.

Margarida Maria de Jesus, 85 anos. O velório foi na Capela Central. O sepultamento será às 14:00 anos no Cemitério Cristo Rei.

Manoel Domingos Ayres Batista, 91 anos. O velório foi em residência. O sepultamento será às 15:00 horas no Cemitério Cristo Rei.

Izidora Monczak, 92 anos. Velório foi na Capela Aliança Ivaiporã. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Ivaiporã, sem informação de horário.

