Lista de presos é atualizada e tem mais de mil pessoas; veja aqui

Pelo menos 40 moradores da cidade podem estar presos na capital federal

O governo do Distrito Federal divulgou nesta quinta-feira (12) uma lista de 1.167 pessoas presas após ataque aos Três Poderes no último domingo (8). A relação traz nomes de apucaranenses. Pelo menos 40 moradores da cidade podem estar presos na capital federal.

Veja a lista inteira aqui.

Os 1.167 presos estavam na Esplanada dos Ministérios quando um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredou as sedes do Congresso, Planalto e Supremo. A lista, divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, inclui encarcerados na Penitenciária Feminina do DF e no Centro de Detenção Provisória II.

A divulgação dos nomes atende a uma decisão da Vara de Execuções Penais do DF. "Devido ao alto número de prisões, não é possível que a Gerências de Atendimento aos Internos - Geaits das unidades prisionais realizem comunicações individuais. Dessa forma, será mantida lista atualizada das pessoas transferidas para o Sistema Prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas", registrou o Executivo em nota.

Pelo menos 40 apucaranenses podem estar entre as 1.167 pessoas presas até agora por conta dos ataques terroristas ocorridos na Praça dos Três Poderes no último domingo (8), em Brasília. A estimativa é do advogado Luiz Fernando Vilasboas, de Apucarana, que assumiu a defesa de 12 moradores da cidade detidos na capital federal desde segunda-feira (9).

Em entrevista ao TNOnline, Vilasboas afirma que o número representa apenas uma estimativa a partir da conversa com os seus clientes e com outros advogados. “Não temos um número exato, porque três ônibus passaram por Apucarana pegando passageiros”, assinala o advogado, que está representando 35 pessoas. Dos três ônibus, apenas um saiu de Apucarana. Os outros dois vieram da região e apenas pegaram passageiros na cidade.

