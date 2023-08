Lions Vitória Régia promove encontro com lideranças locais

A secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana participou, na noite de segunda-feira (21/08), de uma reunião coordenada por membros do Lions Clube Apucarana Vitória Regia. Na oportunidade, ao lado de outras lideranças femininas da cidade, Denise conheceu mais sobre a trajetória e missões globais do Lions Clubs Internacional e também sobre os trabalhos sociais e de caridade realizados ao longo das últimas décadas pelo Lions Vitória Régia.

Fundada em novembro de 1995 e constituída exclusivamente por mulheres, atualmente o clube apucaranense é presidido por Ana Cleusa Delben. “Foi um momento muito enriquecedor, de troca de conhecimentos e serviços, bem como de aprendizado, onde pudemos conhecer mais sobre as realizações do Lions, notadamente, as com impacto local”, argumenta a secretária Denise Canesin.

Ela conta que o município participou ativamente do encontro apresentando as políticas públicas em prol do empoderamento e promoção do protagonismo feminino, além dos serviços de proteção e garantia de direitos da mulher. “Destacamos, sobretudo, o papel do prefeito Júnior da Femac, que concede todo apoio necessário para o desenvolvimento das ações da secretaria e, como destaque prático, levamos o show-room da economia solidária, onde as lideranças presentes conheceram os trabalhos do segmento de artesanato. Também foi um momento de maior aproximação, onde discutimos futuras parcerias entre a prefeitura e o Lions Vitória Régia”, comenta Denise, que esteve acompanhada da superintendente municipal Bete Berton.

A apresentação por parte do Lions esteve a cargo da assessora de gestão do Distrito LD-6, Liza Ganem. “Foi realmente uma noite muito agradável, com trocas de experiências e compromissos de parcerias”, reforça Liza.

Entre as ações de filantropia realizadas pelo grupo de voluntárias ela destaca os mais recentes. “Temos uma história de muitas realizações impactantes na sociedade local, iniciada em novembro de 1995. Neste encontro, em especial, foi muito gratificante poder compartilhar com as lideranças um pouco do que construímos. Ações desenvolvidas em parceria com a sociedade que beneficiaram pacientes do Hospital da Providência, idosos do Lar São Vicente de Paulo, crianças vítimas de violências, entre outras obras sociais”, detalha a assessora de gestão.

