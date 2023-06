Lions Clube Vitória Régia realiza bazar beneficente em Apucarana

O Lions Clube Vitória Régia realiza um bazar beneficente em Apucarana, município do Norte do Paraná, nesta sexta-feira e sábado (2 e 3). Roupas masculinas, femininas e também bijuterias estarão sendo vendidas.

De acordo com a organização, o evento já está sendo realizado nesta sexta-feira (2), e os voluntários estarão atendendo até às 17 horas, na Rua Oswaldo Cruz, nº 780, área central da cidade.

No sábado (3), os atendimento acontecerão a partir das 09 horas até às 13 horas, no mesmo endereço.

Também neste fim de semana

O bazar beneficente em prol da Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca) e do Lar Sagrada Família de Apucarana, no Norte do Paraná, também acontece neste sábado (3) e conta com uma grande promoção de calçados. Sandálias, tênis e botas, tanto adulto quanto infantil, estarão com 50% de desconto.

Promovido pelo Gempaz, o bazar beneficente acontece na Rua José Alves de Paula Filho, 53 B, antigo barracão da Armarinhos Paraná, ao lado da Bonfim Tintas. O horário de atendimento é das 9 às 13 horas.

