Lions Clube Vitória Regia promove feira de louças em Apucarana

O Lions Clube Vitória Régia, de Apucarana, está promovendo uma feira beneficente. O evento acontece entre esta quinta-feira (10) e sábado (12) no salão de festas do Clube 28 de Janeiro em parceria com a Original Feira de Louças. Nesta quinta e sexta, as vendas ocorrem entre 9 e 19 horas. Já no sábado, o funcionamento é das 9 às 14 horas.



Segundo a presidente do Lions Clube Vitória Régia, Ana Cleusa Delben, parte da renda com a venda das peças será revertida para as ações sociais e filantrópicas desenvolvidas pelo clube, como o banco ortopédico, cartaz da paz, além das ações de apoio ao Lar São Vicente de Paula, Hospital da Providência, Casa de Apoio, entre outras campanhas promovidas.

A feira traz peças como xícaras, pratos, sopeira, porquinho de feijoada, travessas, porta bolos, além de produtos de decoração e artesanato.

